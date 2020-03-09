Коронафейковая инфекция: как и зачем пугают россиян

Фейки опаснее самого заболевания

Коронавирус – биологическое оружие китайцев (или против китайцев), инфекцию переносят комары, заражены уже миллионы человек, но власти все скрывают — интернет заполонили сообщения о новом вирусе разной степени бредовости. Написанные обязательно БОЛЬШИМИ буквами, с огромным количеством восклицательных знаков и призывами сейчас же переслать сообщение десяти друзьям, иначе беда придет в твой дом!!!

И если безобидные шутки еще как-то можно понять, то массовая рассылка фейков больше похожа на спланированную попытку посеять панику и вызвать взрыв недоверия к официальным источникам информации. Слухи о коронавирусе могут быть даже опаснее самого заболевания, предупреждает спикер Совфеда Валентина Матвиенко.

Главная "жертва" фейкометов — женские форумы и группы, касающиеся детей. Злоумышленники не стесняются играть на чувствах доверчивых россиянок и волнующихся мам. За несколько недель только на "мамочкиных" сайтах появилось более 10 тысяч фейковых сообщений о распространении коронавируса. А в целом по стране их уже несколько миллионов.

Что пишут?

Самый популярный способ распространения фейков – голосовое сообщение в мессенджерах. Сюжет в них всегда один: некая подруга, муж (дядя/сестра/тетя/бабушка), которые точно знают всю правду о коронавирусе, решили по секрету ей поделиться.

— Леночка, у меня не очень хорошие новости. Очень прошу вас распространить информацию максимально. Раз наше правительство не хочет нас информировать об этом, значит, мы будем информировать друг друга о просочившейся информации. В Москве 20 тысяч заболевших коронавирусом. Никуда не ездим, бережем друг друга, бережем наших близких и запасаемся продуктами. К сожалению, говорят, что будут пустые магазины.

— Привет, мне позвонила подружка, так вот у нее знакомая работает помощником депутата. И якобы их всех собирали, объявили о том, что в Москве уже больше 20 тысяч заболевших, что нужно закупать консервы, маски и никуда из дома не выходить.

Не лучше обстоят дела и у наших соседей. В Казахстане то ресницы предлагают нарастить, потому что это якобы действенный способ защититься от коронавируса, то Китай собирается отправлять соседям своих граждан на карантин, потому что у себя уже места не осталось. Добрались в фантазиях авторов фейков китайцы и до Уссурийска. Там коварные граждане Китая просят на улице местных жителей прочитать им текст на листке. Но шрифт настолько мелкий, что ничего не подозревающему россиянину приходится поднести бумажку к лицу, после чего у него моментально поднимается температура, начинается головокружение, понос и, скорее всего, даже золотуха.

Видео: Коронавирус стал инструментом информационной войны против России

Накануне Международного женского дня виновниками распространения коронавируса в воспаленной фантазии шутников стали цветы. Якобы ВОЗ признала букеты высокотоксичными, а потому приближаться к цветочным магазинам ни в коем случае нельзя аж до 10 марта. Не повезло и бананам. Даже без привязки к 8 марта. Китайское телевидение якобы сообщает о многочисленных жертвах, которые заразились вирусом n7n9 через бананы, и призывает россиян не употреблять их в пищу. Но это невозможно. Во-первых, вирусы через овощи и фрукты не передаются, а, во-вторых, вируса, который упоминается в рассылке, вовсе не существует.

Откуда фейки растут?

Ситуация с фейками про коронавирус настолько серьезная, что о ней знает даже президент. Соответствующий доклад Владимиру Путину предоставила ФСБ. По данным спецслужбы, в основном провокационные вбросы организованы из стран ближнего зарубежья и цель у них одна – посеять панику. Путин призвал власти своевременно предоставлять населению достоверную информацию о коронавирусе.

На поручение президента моментально отреагировали Генпрокуратура и Роскомнадзор. Доступ к сообщениям, размещенным в популярных соцсетях, уже начали блокировать. Сами соцсети стараются работать на опережение. Модераторы на постоянной основе отслеживают и блокируют пользователей, которые устраивают массовые рассылки с недостоверной информацией, в том числе и о коронавирусе.

Оперативно сработали и правоохранительные органы. По данным агентства "Интерфакс", уже задержано несколько человек, которые занимались распространением фейков о коронавирусе. Детали спецоперации пока неизвестны, но ясно одно – уйти от ответственности "шутникам" не удастся.

А она российскими законами предусмотрена. Распространение фейковых новостей грозит штрафом от 30 до 500 тысяч рублей. А если действия злоумышленников приведут к тяжелым последствиям для жизни и здоровья людей, и нанесут вред объектам инфраструктуры, то виновным придется заплатить от 300 тысяч до полутора миллиона рублей.

Но одним лишь, хоть и крупным штрафом, "шутники" могут и не отделаться. В Госдуме предлагают ввести ответственность за пранки. Одним из первых блогеров, чьи шутки зашли слишком далеко, стал Кароматулло Джаборов. В начале февраля он решил разыграть пассажиров метро и упал в вагоне поезда, имитируя "приступ коронавируса". На пранкера завели уголовное дело по статье "Хулиганство". Теперь мнимый приступ грозит обернуться вполне реальными семью годами лишения свободы.

Видео с "упавшим замертво" от коронавируса пассажиром оказалось шуткой

Впервые такое?

Россия не впервые сталкивается с организованными атаками фейкометов. В прошлом году по стране прокатилась волна ложных звонков о минированиях судов, торговых центров, станций метро, вокзалов, школ и детских садов. Лже-террористы использовали несколько иностранных сервисов для массовых рассылок.

"Правдивые" сообщения мошенники распространяли и после трагедии в "Зимней вишне" в Кемерове 25 марта 2018 года. Они преувеличивали количество жертв пожара, тем самым провоцируя панику и беспорядки.

Мифы о профилактике коронавируса

Новая инфекция не передается через укусы комаров. Коронавирус – это респираторный вирус, главный путь распространения – воздушно-капельный. Нет данных и о том, что коронавирус переносят домашние животные. Ни в коем случае нельзя "защищаться" алкоголем и тем более наркотиками (и такие советы попадаются в интернете). Они вызывают привыкание и грозят последствиями куда более страшными, чем коронавирусная инфекция. Не уничтожает вирус и длительное пребывание на морозе. Как и детская моча. Руки следует мыть не ей, а водой и мылом, или обрабатывать антисептиком.

Видео: Генетическое оружие и зараженные посылки: самые популярные мифы о коронавирусе

Коронавирус не разносится на большие расстояния по воздуху, а электросушители не убивают вирус. Для дезинфекции не следует использовать ультрафиолетовые лампы, поскольку длительное излучение может вызвать раздражение кожи. Такой же вред коже и слизистым оболочкам наносит обработка этанолом и хлором. Они могут быть эффективными только при дезинфекции поверхностей. Всемирная организация здравоохранения не рекомендует промывать нос солевым раствором и натирать тело кунжутным маслом.

Что на самом деле?

В России, по данным на 8 марта, зарегистрированы 17 случаев случаев заражения с начала вспышки коронавируса в Китае. Несколько человек уже выздоровели и покинули стены больничных палат.

При этом российские медики провели уже более 50 тысячи тестов на коронавирус нового типа, рассказали в Роспотребнадзоре. Именно это ведомство, наряду с Минздравом и Росздравнадзором, могут давать официальную информацию о ситуации с новой инфекцией в России.

В Москве из-за ситуации с коронавирусом введен режим повышенной готовности. Он не отразится на привычной жизни москвичей - магазины, кафе и госучреждения будут работать в обычном режиме. Такой режим предотвратит завоз и распространение коронавирусной инфекцией.

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