Москвичка стала миллионершей по ошибке и пустилась в бега

Ее обычная зарплата - 23 тысячи рублей

Сотрудница магазина детской одежды в Москве по ошибке получила семизначный аванс и на радостях перестала ходить на работу и отвечать на звонки.

Женщина устроилась на работу в октябре 2019 года. В конце ноября из-за ошибки бухгалтерии ей на карточку перечислили аванс в два миллиона рублей, при том, что ее оклад составляет 23 тысячи рублей.

Оплошность быстро заметили, однако новоиспеченная миллионерша с тех пор не появилась на работе и перестала отвечать на телефонные звонки и письма, передает агентство "Москва".

Администрация магазина обратилась в полицию, начала проверка. Уголовное дело еще не возбуждалось.

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