Москвичка стала миллионершей по ошибке и пустилась в бега

Ее обычная зарплата - 23 тысячи рублей
Сотрудница магазина детской одежды в Москве по ошибке получила семизначный аванс и на радостях перестала ходить на работу и отвечать на звонки.
Женщина устроилась на работу в октябре 2019 года. В конце ноября из-за ошибки бухгалтерии ей на карточку перечислили аванс в два миллиона рублей, при том, что ее оклад составляет 23 тысячи рублей.
Оплошность быстро заметили, однако новоиспеченная миллионерша с тех пор не появилась на работе и перестала отвечать на телефонные звонки и письма, передает агентство "Москва".
Администрация магазина обратилась в полицию, начала проверка. Уголовное дело еще не возбуждалось.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"