"Евровидение" могут отменить из-за вспышки коронавируса

У организаторов конкурса уже возникли трудности

6 марта стало известно, что вспышка коронавируса может отразиться на песенном конкурсе "Евровидение", который состоится в мае в Нидерландах.

Как передает Billboard, представители Израиля, Швеции и Европейского вещательного союза (EBU), который организует "Евровидение", отказались приезжать в Нидерланды, где 9 марта пройдет встреча с делегатами от стран-участниц конкурса. Ожидалось, что мероприятие посетят представители 41 государства.

Европейский вещательный союз решил временно ограничить своих сотрудников в передвижении по миру. Это произошло после того, как у одного из работников организации обнаружили коронавирус. Делегаты от Израиля и Швеции отказались от поездки в Нидерланды, чтобы снизить вероятность заболеть COVID-19. Делегаты будут участвовать во встрече по видеосвязи.

В EBU подчеркнули, что власти Нидерландов не вводили никаких ограничений, связанных с выездом или въездом в страну.

Как пишет lenta.ru со ссылкой на зарубежные СМИ, некоторые европейские эксперты уверены, что "Евровидение" может быть отменено из-за ситуации с коронавирусом. Не исключается также, что конкурс проведут по другому сценарию, нежели планировалось.

Напомним, что Россию на конкурсе представит группа Little Big, которая прославилась своим хитом Skibidi.

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