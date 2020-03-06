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Музыканты выступят в парке развлечений "Остров мечты" на выходных

14:48
  • пятница
  • 06 марта 2020

Вход будет бесплатным

Посетители тематического парка "Остров мечты" 7 – 9 марта смогут увидеть выступления уличных музыкантов и поучаствовать в бесплатных мастер-классах.

"В период мартовских праздников на всех улочках городского променада "Острова мечты" будет царить весенняя атмосфера благодаря тематическим украшениям и артистам", – говорится в сообщении пресс-службы "Острова мечты".

Праздничная программа пройдет с 17:00 до 22:00 на площади Москва. На улочках Барселоны, Беверли-Хиллз, Рима и Лондона выступят музыканты, чьи композиции будут отражать стилистику каждой из прогулочных зон. Вход в городской променад будет бесплатным.

Также с 12:00 до 22:00 посетители смогут поучаствовать в мастер-классах по созданию стильных подарков на 8 Марта. Гостей ждут парады мультипликационных персонажей, музыкальные программы и различные активности для детей, в том числе аквагрим.

Парк "Остров мечты" открылся 29 февраля в Москве. В его крытой части создано девять тематических зон, которые посвятили героям известных мультфильмов и сказок. В парке расположены 27 уникальных аттракционов, они подойдут гостям разного возраста, роста и предпочтений.

Видео: в первый день работы "Остров Мечты" уже посетили около 40 тысяч гостей

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