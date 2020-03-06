Для них разработали специальную форму

С 2021 года в Московском метрополитене снова появятся женщины-машинисты.

Женщины не работают машинистами с 1980 году, поскольку раньше считалось, что это тяжелый трудно. Однако сейчас поездами стало гораздо проще управлять. Для будущих женщин-машинистов разработали специальную форму, они смогут сами выбрать, в чем им удобнее управлять поездом: в юбке или брюках.

"Учитывая огромную просьбу девчат, которые хотели стать машинистами, обратились в министерство транспорта, в министерство труда, и они разрешили: с 1 января 2021 года разрешить женщинам работать машинистами электропоездов", - сказал мэр Москвы Сергей Собянин в ходе посещения учебно-производственного центра Московского метрополитена

По его словам, на одно место в группу по обучению на машиниста поезда метро претендовали пять учениц. Мэр поблагодарил девушек за выбор такой профессии, отметив востребованность машинистов электропоездов.

"С каждым годом появляются новые станции, новые линии, новые поезда. Поэтому, конечно, очень важно, что там появятся такие замечательные девушки, как вы: умные, ответственные", - отметил Собянин.

Он добавил, что в транспортной инфраструктуре столицы работает много женщин. По его словам, 80% водителей трамваев - женщины, около 60% женщин водят электробусы.

Собянин поздравил девушек с наступающим Международным женским днем и подарил цветы. "Хотел поздравить вас с наступающим праздником - 8 марта, пожелать вам здоровья, счастья, успехов", - обратился мэр.

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