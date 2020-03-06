Коронавирус сорвал свадьбу Кэти Перри и Орландо Блума

Они позвали на торжество 150 человек

35-летняя певица Кэти Перри и 43-летний актер Орландо Блум, которые готовятся стать родителями, решили отложить свадьбу. Они планировали обменяться кольцами в Японии.

Как передает портал People, Кэти Перри и Орландо Блум хотели провести свадебную церемонию в начале лета. Все организационные вопросы уже были решены. На праздник они пригласили 150 гостей. Однако вспышка COVID-19, которым заболело почти 100 тысяч человек по всему миру, расстроила планы звезд.

"Кэти была крайне воодушевлена тем, что беременная пойдет под венец. Они очень радовались, что смогли продумать все детали торжества до мелочей, но из-за коронавируса им пришлось сделать паузу", - рассказал источник из окружения пары.

5 марта стало известно, что Кэти Перри ждет ребенка. Она презентовала клип на новую песню Never Worn White. На видео она держится руками за округлившийся животик. "Подумала, что клип - это лучший способ рассказать вам, ребята, об этом событии", - заявила Перри.

О романе Перри и Блума стало известно в 2016 году. Через год они расстались. По слухам, это случилось из-за неверности актера. В 2018 году звезды снова сошлись. "Он мой якорь. Он настоящий. И он мой фанат номер один", - говорила о возлюбленном Кэти Перри.

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