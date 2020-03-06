Опасающимся коронавируса посоветовали меньше трогать лицо

Психолог рекомендует занять свои руки делом

Медицинский психолог Сергей Ениколопов посоветовал россиянам занять руки делом, чтобы реже трогать лицо. Чтобы снизить риски заражения коронавирусом, он также порекомендовал мыть руки.

"У огромного количества людей одна из форм расслабления - провести рукой по лицу или волосы откинуть назад рукой. Поэтому если давать совет, то только занимать чем-то руки - то ли авторучкой, то ли клавиатурой, то ли еще чем-то. Но надо помнить, что после этого надо мыть руки", - сообщил "Газете.ру" заведующий отделом медицинской психологии научного центра психического здоровья РАМН.

Специалист объяснил, что многие непроизвольно поправляют прическу и задевают область глаза – именно так вирусы проникают в организм.

"Люди же не просто так сидят и весь день трогают себя за лицо. На самом деле они чем-то заняты и неосознанно касаются своего лица... У кого модные прически с асимметричной челкой на один глаз, просто регулярно их трогают", - сказал Ениколопов.

Накануне в Москве ввели режим повышенной готовности для городских служб из-за коронавируса. В городе усилили требования по проведению профилактических осмотров и контролю за гражданами, прибывающими из стран с неблагоприятной ситуацией по коронавирусной инфекции.

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