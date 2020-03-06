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"Аккуратно положил": похищенную дочку полицейского нашли в диване

15:57
  • пятница
  • 06 марта 2020

С ней работает специалист-психолог

В городе Нея (Костромская область) правоохранительные органы провели следственный эксперимент на месте похищения восьмилетней девочки 36-летним местным жителем.
Видео задержания похитителя 8-летней дочки полицейского

При помощи манекена подозреваемый показал, как похитил девочку и спрятал ее в багажник автомобиля.  "Аккуратно ее положил, я ее не кидал", - рассказал мужчина.

Школьница пропала 4 марта по дороге домой. Ребенка искали полицейские, местные жители, волонтеры и спасатели. Как сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк, пропавшая – дочь полицейского.

Как выяснили следователи, мужчина заметил девочку на дороге из окна своего автомобиля. Он вышел, схватил ее, силой затолкал в багажник, после чего отвез домой и спрятал в диване. Выйти на преступника удалось при помощи показаний случайных свидетелей.

По предварительным данным, 36-летний мужчина работал вахтовым методом в столичном регионе, в свободное время таксовал и проживал один. Зачем он похитил дочь полицейского, теперь предстоит разобраться следствию. Возбуждено уголовное дело по статье "Похищение несовершеннолетнего".

Девочка жива, ее здоровью ничего не угрожает. С ней работает специалист-психолог Главного управления криминалистики Следственного комитета России.

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