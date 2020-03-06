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В России зарегистрировано шесть новых случаев коронавируса

16:06
  • пятница
  • 06 марта 2020

Людей поместили в инфекционные боксы

Оперативный штаб по контролю за распространяем коронавируса в России сообщил о шести новых случаях заболевания.

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Россияне, подхватившие коронавирус, находятся в Москве и Нижнем Новгороде. Все они посещали Италию в последние две недели.

"За последние сутки в России зарегистрировано 6 случаев коронавирусной инфекции у граждан Российской Федерации - 1 случай в Нижнем Новгороде, 5 случаев в Москве", - говорится в сообщении оперштаба в пятницу.

Все госпитализированные находятся в инфекционных боксах.

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