В России зарегистрировано шесть новых случаев коронавируса

Людей поместили в инфекционные боксы

Оперативный штаб по контролю за распространяем коронавируса в России сообщил о шести новых случаях заболевания.

Россияне, подхватившие коронавирус, находятся в Москве и Нижнем Новгороде. Все они посещали Италию в последние две недели.

"За последние сутки в России зарегистрировано 6 случаев коронавирусной инфекции у граждан Российской Федерации - 1 случай в Нижнем Новгороде, 5 случаев в Москве", - говорится в сообщении оперштаба в пятницу.

Все госпитализированные находятся в инфекционных боксах.

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