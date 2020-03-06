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Женщина заразила коронавирусом своего питомца

16:22
  • пятница
  • 06 марта 2020

Заболевший шпиц сидит в карантине

Ученые из Гонконга выяснили, что коронавирус SARS-CoV-2 может передаваться от человека к собакам и другим домашним животным.
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Так, специалисты Департамента сельского хозяйства Гонконга обнаружили вирус у померанского шпица. Ранее его 60-летняя хозяйка переболела коронавирусом, пишет Instorenews.

Однако любителям животных волноваться не стоит - результаты теста показывают, что у собак низкий уровень инфекции. Сейчас заболевший шпиц сидит в карантине.

Ранее лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский призвал избавиться от домашних животных, так как они являются переносчиками коронавируса.

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