Женщина заразила коронавирусом своего питомца

Заболевший шпиц сидит в карантине

Ученые из Гонконга выяснили, что коронавирус SARS-CoV-2 может передаваться от человека к собакам и другим домашним животным.

Так, специалисты Департамента сельского хозяйства Гонконга обнаружили вирус у померанского шпица. Ранее его 60-летняя хозяйка переболела коронавирусом, пишет Instorenews.

Однако любителям животных волноваться не стоит - результаты теста показывают, что у собак низкий уровень инфекции. Сейчас заболевший шпиц сидит в карантине.

Ранее лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский призвал избавиться от домашних животных, так как они являются переносчиками коронавируса.

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