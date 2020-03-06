Женщина заразила коронавирусом своего питомца

Заболевший шпиц сидит в карантине
Ученые из Гонконга выяснили, что коронавирус SARS-CoV-2 может передаваться от человека к собакам и другим домашним животным.
Так, специалисты Департамента сельского хозяйства Гонконга обнаружили вирус у померанского шпица. Ранее его 60-летняя хозяйка переболела коронавирусом, пишет Instorenews.
Однако любителям животных волноваться не стоит - результаты теста показывают, что у собак низкий уровень инфекции. Сейчас заболевший шпиц сидит в карантине.
Ранее лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский призвал избавиться от домашних животных, так как они являются переносчиками коронавируса.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
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