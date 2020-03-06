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Стало известно о состоянии 6 россиян, заразившихся коронавирусом

16:30
  • пятница
  • 06 марта 2020

Заболевание протекает в легкой форме

В оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции в России уточнили состояние граждан, которые подхватили инфекцию в Италии.

Ранее стало известно о шести новых случаях заболевания: один человек находится в Нижнем Новгороде и еще пятеро - в Москве.

"Заболевание протекает в легкой клинической форме, проводится симптоматическая терапия. Состояние пациентов удовлетворительное", - говорится в сообщении оперштаба (цитата по ТАСС).

Пациент в Нижнем Новгороде на данный момент находится под наблюдением врачей в изолированном помещении специализированного лечебного учреждения.

На сайте департамента здравоохранения Москвы говорится, что все пациенты в Москве находятся в изоляции в специальных боксах. Три из них госпитализированы в инфекционную больницу №1, двое – в больничный комплекс в Коммунарке. Заболевание у четырех пациентов протекает в легкой форме. Один из пациентов находится в состоянии средней тяжести. 

"Близкие – друзья и родственники, с которыми заболевшие общались после возвращения домой, уже находятся под медицинским наблюдением. Те, у кого имеются симптомы ОРВИ, направлены в больницу – их всего 3 человека. Остальные, не имеющие никаких признаков заболевания, должны оставаться на домашнем карантине либо отправиться в обсервационный центр", - заявили в оперштабе по коронавирусу.

В оперштабе также рассказали, что трое россиян с коронавирусом, эвакуированные с лайнера Diamond Princess, выписаны после выздоровления.

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