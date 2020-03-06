Девушка из Иванова попросила Путина взять ее в жены (видео)

Президент был несколько озадачен

В Иваново, городе невест, местная жительница попросила президента России Владимира Путина взять ее замуж.

"А возьмите меня замуж", - выкрикнула девушка из толпы.

Путина немного озадачила эта просьба. Президент и жительница Иванова перекинулись парой фраз, после чего девушка поблагодарила его. Позже глава государства объяснил, что от этого невозможно уйти, особенно, если находишься в Иванове.

"Не хочется говорить тривиальные вещи, но невозможно от этого уйти. Иваново всегда называли городом невест, и сегодня я тоже получил соответствующее предложение здесь", - приводит цитату "Интерфакс".

Путин был женат 30 лет на Людмиле Шкребневой, в браке родились две дочери: Мария и Екатерина. В 2013 году их союз распался. С тех пор Путин холост.

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