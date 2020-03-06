Скрипочка поздравил землянок с 8 марта из космоса (видео)

Он - единственный россиянин на МКС

Российский космонавт Олег Скрипочка поздравил землянок с наступающим Международным женским днем.

"Я присоединяюсь ко всей мужской части населения Земли и хочу сказать вам от всех нас: спасибо. Спасибо за вашу заботу и ежедневную поддержку, за любовь и преданность, за верность семейным традициям, за то, что приносите в наш дом радость и красоту, наполняя его особым светом", - сказал Скрипочка, находясь на Международной космической станции (МКС).

В настоящий момент Скрипочка – единственный россиянин, который работает на борту МКС. Вместе с ним там находятся астронавты NASA Эндрю Морган и Джессика Меир, передает "Роскосмос".

В апреле корабль "Союз МС-16" отправит на МКС россиян Анатолия Иванишина и Ивана Вагнера, а также астронавта NASA Криса Кессиди.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"