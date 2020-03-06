Путин рассказал о прыжках с парашютом

Президент находится с рабочим визитом в Ивановской области

Жительницы Ивановской области первыми услышали поздравления с 8 Марта от президента. Причем, лично. Остальных президент поздравит через СМИ. Владимир Путин встретился с представителями местной общественности на парашютном заводе.

"Я смотрю, цветы раскупаются очень активно. Просто нарасхват. Сам праздник будет в выходной день, поэтому мужчины на предприятиях своих коллег-женщин поздравляют. И я тоже к этому присоединяюсь. Хотел бы отметить не только предприятие, где мы находимся, но и город, где мы находимся. Не хочется говорить какие-то тривиальные вещи, но невозможно от этого уйти. Иваново всегда называли городом невест. Сегодня я тоже получил соответствующее предложение. Мне кажется, камеры работали, девушка станет известной теперь на всю страну", - сказал Путин.

Учитывая аудиторию, основной темой общения стала соцподдержка семей с детьми. Как отметили собравшиеся, некоторые меры, озвученные Владимиром Путиным еще в послании Федеральному Собранию, оказались не просто долгожданными - беспрецедентными.

"Зачастую получение этих пособий превращается в квест, когда молодая мама на руках с грудным ребенком или несколькими детьми вынуждена бегать по инстанциям, собирать справки и документы. У нас в Ивановской области уже было дано распоряжение губернатора упросить получение различных пособий и льгот. Как юрист я понимаю, что не все можно решить на местном уровне, есть определенные ограничения федерального законодательства. И вот очень большое пожелание, чтобы наши власти и власти федеральные создали такой порядок, при котором заявитель действительно является только заявителем, то есть предоставляет только один документ под названием заявление", - попросила женщина.

"Вы абсолютно правы, здесь самое главное, чтобы это не было обременительно. Сейчас как раз готовится указ президента. Ваш покорный слуга должен будет его подписать в самое ближайшее время. И мы исходим из того, что все эти процедуры технические будут наименее обременительны. Сделаем все, я во всяком случае на это настраиваю коллег, чтобы организация этой работы была наименее обременительна. Заявление написал и все. А в дальнейшем, чтобы это вообще шло в электронном виде. Но для этого регионы должны подготовить эти системы", - ответил Путин.

Квартирный вопрос продолжает оставаться одной из самых главных проблем для молодых семей. Сейчас первоначальный взнос по ипотеке для них составляет 20%. И для многих даже это неподъёмная сумма. Владимир Путин дал поручение правительству проработать вопрос законодательно закрепить снижение этого порога.

"Сейчас не все семьи, к сожалению, могут воспользоваться программой государственной поддержки и купить новое комфортное жилье. Этой причиной является как раз величина первоначального взноса. Постановлением правительства она зафиксирована в размере 20%. В то время как другие банки, например, Сбербанк, выдают под другие ипотечные программы уже 10-15% первоначальный взнос. В связи с этим хотелось бы задать вам вопрос, возможно ли зафиксировать сумму первоначального взноса в размере 10-15% по программе государственной поддержки семей и зафиксировать это в постановлении правительства?" – спросила женщина.

"Я понимаю эти озабоченности. Они понятны. Как ни покажется странным, я все время ссылаюсь на своих коллег, когда мы с губернатором ехали из аэропорта на машине, как раз обсуждали эту тему. Я не преувеличиваю, нисколько не придумываю. Именно об этом и говорили, что первоначальный взнос тяжеловат для молодых семей с детьми, сложно. Мы подумаем над этим, правительство подумает. Будем считать, что такое поручение уже есть. Прикинем. Это и технически нужно организовать и финансово посчитать. Но это действительно проблема, мы знаем об этом", - ответил глава государства.

В ходе посещения Ивановского парашютного завода "Полет" Владимир Путин ознакомился с перспективными разработками предприятия для сил специального назначения и поделился личными воспоминаниями о прыжках с парашютом.

"Когда я прыгал в ходе подготовки в спецшколе, у нас совсем другие были парашюты, другие технологии и материалы", — сказал российский лидер.

Он акцентировал внимание на том, что на этом производстве немало сотрудников-женщин. Собственно говоря, как и руководство. Президент поддержал просьбу одной из жительниц области об увековечивании памяти о труде женщин в Иваново в годы Великой Отечественной войны.

Общение с главой государства не обошлось без политических вопросов. Владимир заявил, что его исполнение обязанностей президента – это не работа, а судьба, при этом отметил, что благодарен людям за доверие.

"Моя работа заключается в том числе и вот в сегодняшней нашей встрече. Вот разве можно от этого устать? Одно удовольствие. А если серьезно, я прекрасно понимаю ваш вопрос и благодарен людям бесконечно, что они озабочены этим. Вот что хочу сказать - дело не в том, что я устал или хочу куда-то в сторону уйти. Дело не в этом - любой человек, если бы он оказался в моём положении, уверен, воспринял это не просто как работу, а как судьбу", - заявил Путин.

Про самого себя Путин ответил: готов работать и несколько сроков подряд, но в стране должна быть сменяемость власти.

Лилия Акиньшина, Кирилл Алянский, "ТВ Центр".

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