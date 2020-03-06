Однокурсники заболевшей коронавирусом проходят осмотр в Москве

За последние сутки в России зарегистрировано шесть случаев коронавирусной инфекции у россиян

Однокурсники студентки, заболевшей коронавирусом, проходят осмотр и сдают анализы в Москве. Учебная группа в университете, который посещала заболевшая коронавирусом, проходит осмотр для проведения медисследований, сообщили в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве. Ранее стало известно, что за последние сутки в России зарегистрировано шесть случаев коронавирусной инфекции у граждан России - 1 случай в Нижнем Новгороде, 5 случаев в Москве.

Об ухудшении эпидемиологической обстановки из-за коронавируса в пятницу заявили в Евросоюзе. По итогам внеочередного совета министры стран ЕС по здравоохранению констатировали необходимость подготовки новых мер сдерживания и предотвращения инфекции. Всего в мире число заболевших превысило сто тысяч человек. Первые случаи выявили в Ватикане, Сербии, Бутане, Камеруне и Перу. В Роспотребнадзоре рекомендуют отказаться от поездок в страны с неблагополучной обстановкой.

Коронавирус поразил еще одну "принцессу". На туристическом лайнере "Гранд Принцесс" у берегов Калифорнии сейчас берут пробы у двух с половиной тысяч человек. Среди них четверо россиян. Карантин на лайнере пришлось ввести после смерти одного из пассажиров, путешествовавших на нём несколько недель назад. Наконец-то сдал тест на коронавирус и Папа Римский. Ему не стало хуже - результат отрицательный, понтифик выздоравливает после обычной простуды. Просто в Ватикане тоже обнаружили первый случай заражения. У кого именно - не уточняется.

Сегодня в черный список попали еще и Сербия с Камеруном. Что касается России, то у нас шесть новых случаев заболевания.

"Страх не является противовирусным средством. Бояться абсолютно нечего. Ничего сверхъестественного в этой инфекции нет", - призвал россиян доцент кафедры инфекционных болезней РУДН Сергей Вознесенский.

Оптимизма добавляют и видеотчеты из двух общежитий Петербургского медуниверситета. После того, как подтвердился диагноз у студента из Италии, на карантин посадили 700 будущих врачей.

Большинство СМИ сейчас распространяют ложную информацию, о том, что нам здесь плохо, мы кричим о помощи. Родственники, друзья, знакомые, не беспокойтесь, все нормально. Мамочка, все хорошо. Да, нас кормят, нам приносят еду.

В Москве действует режим повышенной готовности в связи с угрозой распространения коронавируса. И в "Домодедово", и в "Шереметьево" проводится двойной контроль температуры тела пассажиров. Зона прилета выглядит сейчас довольно необычно - из-за обилия людей в белом. Но на подобное усиление вновь прибывшие реагируют спокойно.

В столице разработаны новые профилактические меры для прибывающих из стран с неблагоприятной ситуацией по коронавирусу. Даже тем, кто чувствует себя хорошо, требуется двухнедельная самоизоляция. Чтобы получить больничный лист, не нужно идти в поликлинику или вызывать врача на дом. Достаточно позвонить на горячую линию Департамента здравоохранения.

Подробности смотрите в репортаже Ольги Стрельцовой.

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