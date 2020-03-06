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Авиакомпания не пустила Михаила Ефремова в самолет

17:33
  • пятница
  • 06 марта 2020

Актер не смог вылететь в Ригу

Российского актера Михаила Ефремова не пустили на борт самолета авиакомпании AirBaltic, выполнявшего рейс из Санкт-Петербурга в Ригу.
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6 марта Ефремов приехал в Пулково, однако в самолет ему попасть так и не удалось – сотрудники авиакомпании еще на стойке регистрации заметили, что заслуженный артист пьян и запретили ему подниматься на борт, пишет интернет-портал "Дни.ру".

"Если душевное или физическое состояние пассажира, в том числе под влиянием алкоголя, представляет опасность для пассажира, других пассажиров, экипажа или имущества – нашего или третьей стороны, то авиакомпания имеет право отказать в перевозке", - объяснили в авиакомпании "Невским новостям".

В результате самолет вылетел в Ригу, а Ефремов остался в Санкт-Петербурге трезветь. Буйного актера сопроводили в отделение. Фотографии приводит интернет-издание "Фонтанка".

В отношении Ефремова составили административный протокол. Представители актера отказались комментировать произошедшее.

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