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"Буду бороться за жизнь": у Олега Тинькова нашли рак

17:59
  • пятница
  • 06 марта 2020

США обвинили бизнесмена в налоговом мошенничестве

У основателя Тинькофф-банка Олега Тинькова диагностирована острая форма лейкемии (рак крови).  

Страшный диагноз бизнесмену поставили в октябре 2019 года, он уже прошел несколько сеансов химиотерапии, передает издание Forbes.

"Мне приходилось в жизни бороться за себя и за свое дело, но сейчас я буду бороться за главное - за саму жизнь", - заявил Тиньков.

Миллиардер отметил, что с его бизнесом полный порядок – им управляет команда профессионалов, а сам он уже несколько лет не занимается операционной деятельностью.

Сейчас у Тинькова непростые времена. Власти США обвинили бизнесмена в мошенничестве с налогами. В феврале 2020 года был выдан ордер на его арест. Олег Тиньков сдал российский и кипрский паспорта, а также документ о резидентстве Италии.

На данный момент основатель Тинькофф-банка находится в Лондоне под строгим комендантским часом. Всеми вопросами по налоговым претензиям США занимаются юристы.

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