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Путин назвал двоевластие губительным для России

18:50
  • пятница
  • 06 марта 2020

Президент отверг возможность наделить особыми полномочиями Госсовет

Президент России Владимир Путин в пятницу на встрече с представителями общественности Ивановской области заявил, что "в России будет плохо" без сильной президентской власти.

Комментируя возможность перехода к парламентской республике, он пояснил: "У нас нет устойчивых политических партий, которые, скажем, в Европе столетиями росли, но даже там сбои очень большие в парламентской системе".

Для примера президент привел Бельгию, где в течение года предпринимаются безуспешные попытки сформировать правительство. "Год страна живет без правительства… А у нас-то страна какая сложная! Для нас это просто невозможно, губительно!" – сказал глава государства (цитата по ТАСС).

Президент также отверг возможность наделить особыми полномочиями Госсовет и вариант возглавить эту структуру. "Что это будет означать? Это будет означать ситуацию двоевластия в стране, для России абсолютно губительную ситуацию", - убежден Путин.

Говоря о поправках к Конституции, он рассказал о поступившем предложении ликвидировать количество сроков, на которые может президент избираться. "Я чего опасаюсь? Почему я не хочу отменять сроки? Я не себя боюсь, я с ума не сойду, но дело не во мне", - сказал президент. Глава государства пояснил, что обеспечение сменяемости власти с помощью Осинового закона нужно на будущее.

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