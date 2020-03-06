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Сошедший с рельсов трамвай вынесло на тротуар в Москве (фото)

19:10
  • пятница
  • 06 марта 2020

Приостановлено движение трамваев по Варшавскому шоссе

В Москве на Варшавском шоссе трамвай сошел с рельсов.

Инцидент произошел в районе остановки "Новоданиловский проезд — Академия водного транспорта", передает "Газета.Ru".

По предварительным данным, трамвай не сбросил скорость при повороте и его заднюю часть вынесло с рельсов. О пострадавших не сообщается.

В официальном Twitter-аккаунте Московского транспорта уточнили, что сейчас на Варшавском шоссе (в районе Новоданиловского проезда) временно не ходят трамваи. Изменены следующие маршруты:

№ 3 - от Балаклавского проспекта до Нижних Котлов и Нагатино;

№ 16 - от улицы Академика Янгеля до Нижних Котлов и Нагатино;

№ 47 - от метро "Октябрьская" до метро "Чистые пруды";

№ 49 - от Нагатино до Нижних Котлов.

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