Сошедший с рельсов трамвай вынесло на тротуар в Москве (фото)

Приостановлено движение трамваев по Варшавскому шоссе
В Москве на Варшавском шоссе трамвай сошел с рельсов.
Инцидент произошел в районе остановки "Новоданиловский проезд — Академия водного транспорта", передает "Газета.Ru".
По предварительным данным, трамвай не сбросил скорость при повороте и его заднюю часть вынесло с рельсов. О пострадавших не сообщается.
В официальном Twitter-аккаунте Московского транспорта уточнили, что сейчас на Варшавском шоссе (в районе Новоданиловского проезда) временно не ходят трамваи. Изменены следующие маршруты:
№ 3 - от Балаклавского проспекта до Нижних Котлов и Нагатино;
№ 16 - от улицы Академика Янгеля до Нижних Котлов и Нагатино;
№ 47 - от метро "Октябрьская" до метро "Чистые пруды";
№ 49 - от Нагатино до Нижних Котлов.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"