Певица рухнула в оркестровую яму и допела песню со сломанной ногой

Голосистая девушка закончила выступление на полу

Красноярская певица Анастасия Вишневская упала со сцены во время выступления и сломала ногу.

28-летняя девушка выступала на губернаторском приеме в честь Международного женского дня. В какой-то момент она слишком увлеклась пением и не заметила, как подошла к краю сцены и рухнула в оркестровую яму.

Но артистка не растерялась, несмотря на боль, она допела песню до конца. По признанию Вишневской, она допевала последние слова песни "буквально лежа на животе". Однако многие пользователи социальной сети уверены, что девушка выступала под фонограмму.

После концерта певицу доставили в больницу. Врачи диагностировали перелом стопы, в ближайшее время Анастасии предстоит операция.

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