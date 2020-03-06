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Как спасали животных Ленинградского зоопарка во время блокады

22:55
  • пятница
  • 06 марта 2020

Жители города самоотверженно защищали себя и зверей

Литва начала подготовку к 75-летию Великой Победы. Как там теперь принято, крайне своеобразную. Местная полиция массово задерживает общественных активистов, которые просто готовят праздничные мероприятия. Например, организатора акции "Бессмертный полк" Алексея Грейчуса. А к депутату горсовета Клайпеды Элле Андреевой вломились сразу пятеро оперативников, изъяли компьютер и, как сообщается, увозя на допрос, предупредили - наручники надевать не станут, но если побежит - пристрелят.

Оперативники и их начальство явно не в восторге от того, что им и всем остальным гражданам страны снова напомнят о том,  кто на самом деле освобождал Клайпеду и как она на самом деле оказалась в составе Литвы, которая сама защитить свою территорию как-то вот не смогла. Зато теперь ее смелый Сейм собирается принять специальную резолюцию - о том, что  Россия "переписывает историю Второй мировой войны".

Если в чем-то Россию и можно упрекнуть, так это в том, что эта история еще недописана. Мы еще так до конца и не знаем всех героев той войны, которые - без малейшего преувеличения - спасли страну и мир от немыслимой катастрофы.

Наша программа старается внести свой скромный вклад. Вот и сейчас, к 75-летию Победы подготовили цикл репортажей о подвиге простых мужчин и женщин, которые смогли остаться людьми, даже оказавшись в совершенно нечеловеческих условиях.

Зеленый домик в самом сердце Ленинградского зоопарка - это самое старое его здание, 1932 года. До войны здесь жили бурые медведи. А сейчас здесь живет память.

День начала Ленинградской блокады - 8 сентября 1941 года - в зоопарке вспоминают и как собственную печальную дату. В первые же сутки на город было сброшено 6 327 зажигательных бомб - в среднем, четыре штуки в минуту. Одна из них убила сторожа и смертельно ранила слониху Бэтти. Она умирала долго, почти четверть часа.

Наталья Гергилевич в зоопарке почти полвека, еще застала тех, кто работал здесь в войну. Они рассказывали: гибель Бэтти стало началом в череде тяжелых потерь. В вольерах жили крупные хищники — их не успели вывезти в эвакуацию, пришлось застрелить — слишком опасны.

До войны в Ленинградском зоопарке жили 446 животных. Перед самой блокадой удалось вывезти самых ценных - носорога, пантеру, белого медведя, их отправили железной дорогой в Казань. Половина оставшихся зверей погибла в первый же военный год. И тем не менее 8 июля 1942 года зоопарк снова открыл двери для посетителей. Здесь жили бизон и олени, лисы и зайцы, медвежата и тюлень, два ослика, обезьяны, страусы и множество зверей и птиц поменьше. Всю эту армию пернатых и хвостатых нужно было чем-то кормить. Война же началась внезапно — сена заготовить не успели.

"Растительноядных животных кормили опилками. Распаренными опилками с добавлением чего-то съедобного. Чуть-чуть добавляли жмыха, чуть-чуть отрубей. Это придавало запах какой-то", - рассказал Дмитрий Васильев, лектор Ленинградского зоопарка.

С хищниками — пусть и мелкими — было сложнее. Сначала им привозили трупы убитых на фронте лошадей. Но когда голод в городе достиг катастрофических масштабов и еды перестало хватать даже людям, зверей начали "обманывать".

"Делалась такая смесь,  из какого-то количества овощей, хряпы, делался такой фарш, пропитывался тюленьим жиром, завертывался в шкурки кроличьи. Животные начинали трепать эту шкурку и съедали все. Выжили таким образом", - пояснила Наталья Гергилевич, работник зоопарка в 1973 года.

Полуторатонная бегемотиха Красавица — одна из тех, кого физически не получилось вывезти из Ленинграда. Всю войну за ней ухаживала зоотехник Евдокия Дашкова. Это была настоящая история женской дружбы.

"Бегемота нужно было мыть — бассейн стоял пустой, она его использовала как убежище, прятала во время обстрелов. Бегемот лежит все время в воде не потому что так хочется Чуковскому, а потому что кожа так устроена. Она, с одной стороны довольно толстая, но довольно нежная и пористая. Очень важно чтобы она не пересохла. Если это происходит — она начинает трескаться, кровоточить. Происходит заражение крови. Это для бегемота катастрофа", - сказал Васильев.

40 ведер воды из реки, каждый день, несмотря на голод и слабость, в морозы и дожди, на санках и тележке. Хрупкая женщина едва не умерла сама — но не позволила погибнуть своей любимице.

"Если вы посмотрите фотографию 1943 года, то вы увидите, что в общем-то, бегемот выглядит неплохо. Во всяком случае, лучше, чем Евдокия Ивановна", - заявил Васильев.

Зимой 1942 года в зоопарке случилось чудо. У пары гамадрилов родился малыш. У самки от голода не было молока. Чтобы выходить новорожденную, ее прикрепили к ближайшему роддому. И каждый день получали оттуда бутылочку женского молока.

Когда Дмитрий Васильев рассказывает обо всем этом — обязательно находится кто-то, кто спросит: зачем такие сложности, да еще ценой собственной жизни? Париж в 1870 году, во время Франко-Прусской войны, тоже окружили немцы. Осада длилась с сентября по январь, и за это время убили всех животных в зверинце, включая слонов Кастора и Поллукса. А мясо скормили парижанам. Дмитрий Васильев всегда напоминает: Париж капитулировал через 50 дней, а Ленинград не сдался и выстоял - почти 900 дней. Не в этом ли ответ? Ленинградцы самоотверженно защищались и защищали — зверей в своем зоопарке, картины в своем Эрмитаже. Даже в Ботаническом саду на некоторых деревьях — блокадные ленты. Их не распилили на дрова в самые лютые 40 градусные морозы.

Подробнее смотрите в репортаже Анны Морозовой:

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