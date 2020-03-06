Коронавирус стал инструментом информационной войны против России

На Украине распространяют фейки о COVID-2019

Главной мировой новостью, без сомнений, остается коронавирус, который уверенно уходит из Китая, завоевывая новые территории. Вспышки заболевания фиксируются по всей Европе. Калифорния уже ввела режим чрезвычайной ситуации. Власти Индонезии намерены преобразовать бывший лагерь беженцев на необитаемом острове Галанг в специализированную больницу для лечения пациентов с коронавирусом. По всему миру идет работа над вакцинами, продолжается изучение самого вируса. Медики из Китая сообщили, что коронавирус мутировал, теперь учёные выделяют два типа патогена, один более агрессивный, также уже известно, что болезнь может стать сезонной и что она практически не опасна для детей и подростков до 19 лет - на них приходится лишь 2% от общего числа инфицированных. И что очень важно - среди все-таки заболевших малышей ни один ребенок младше 9 лет не умер. Но вот в Ухани от повторного заражения скончался мужчина средних лет.

Коронавирус меняет привычный уклад жизни даже сильных мира сего. Британская королева впервые за полвека вручает государственные награды в перчатках. Министр внутренних дел Германии отказывается пожимать руку канцлеру. Ногами приветствовали друг друга глава Минэнерго Новак и генсек ОПЕК. Рукопожатия небезопасны с точки зрения гигиены. Французов и итальянцев призвали воздержаться от поцелуев при встрече. Президент Макрон отменил поездки по стране. Премьер Индии Моди не будет участвовать в традиционном фестивале красок. В Монголии президент страны и глава МИД - на двухнедельном карантине. Ватикан рапортует – Папа Римский не подхватил коронавирус – просто простыл.

Свои планы корректирует Пентагон. В США недостаточно экспресс-тестов для диагностики коронавируса, констатирует американский министр обороны. Отменен Женевский автосалон. Не будет в этом году Петербургского экономического форума. Под вопросом проведение и других крупных мероприятий. И только Япония не отказывается от Олимпиады. Саудовская Аравия закрывает Мекку для паломников. А в странах Латинской Америки предпочли на время отказаться от следования вековым христианским ритуалам. Заболевшие есть уже на всех континентах, кроме Антарктиды. В аптеках - очереди за средствами защиты.

- На семью на руки выдают всего по две маски, поэтому мои дети, которые каждый день ходят на работу, вынуждены после использования стирать и сушить их.

В магазинах - пустые полки. Вслед за вирусом из Азии "покупательная паника" перекинулась на Европу и Америку. Запасаются продуктами, медикаментами, средствами защиты. В Германии и Австралии - резкая нехватка туалетной бумаги. В одной из популярных торговых сетей зеленого континента, продают не более четырех упаковок в одни руки. Что даже спровоцировало драку. Пришлось вызывать полицию.

Зато одна из бульварных газет любезно оставила читателям 8 пустых полос с перфорацией. Издания же серьезные цитируют экономистов: прогнозы неутешительны - темпы роста мировой экономики в 2020 из-за COVID-19 могут замедлиться вдвое. Да и сама модель экономики глобальной проходит серьёзный экзамен. Впрочем, коронавирус, пожалуй, вызов всему и всем. Здравоохранение, система санитарного контроля, атмосфера в обществе. Порты один за одним отказываются принимать круизные лайнеры, где выявлено опасное заболевание. Свой маршрут вынужден изменить Grand Princess. Один из бывших пассажиров умер от пневмонии, вызванной коронавирусом. Настоящим героем стал капитан еще одного круизного лайнера - Diamond Princes. Дженнаро Арма, как и полагается капитану, покинул лайнер последним.

Первый больной зарегистрирован на Украине. Жители Черновцов чуть не разнесли многоквартирный дом – требовали отправить на карантин и супругу заболевшего, сдавшую все тесты и признанную здоровой. Женщину от греха на две недели перевели в госпиталь. Митинговавшие довольны. Как довольны своими действиями и жители Новых Санжар, где на карантине находились вывезенные из Уханя. Их так горячо встречали, что городок в Полтавской области попал на первые страницы мировой прессы.

Президент Зеленский бунтовавших осудил, а к отбывшим карантин приехал лично, поблагодарив за стойкость. При этом про свое обещание вывезти из Уханя еще одну украинку, отказавшуюся покидать Китай без своего друга-пса, забыл. Девушка до сих пор в КНР.

Впрочем, многие считают, что там ей безопаснее. ВОЗ утверждает, что следующая серьезная вспышка коронавируса произойдет именно на Украине. И, похоже, небезосновательно – именно Незалежная в прошлом году спровоцировала вспышку кори по всей Европе, а сейчас, из-за открытых границ и почти полного отсутствия медицины в стране, Украина - идеальный рассадник заболевания. Но в Киеве заняты не лечением – фантазиями на излюбленную тему.

"Говорят, коронавирус сильнее будет поражать русскоязычных. Россия же ближе к Китаю! Передайте знакомым, что единственный шанс спастись – говорить на украинском и одновременно учить английский!" – заявил украинский политолог Виктор Уколов.

"Что касается заявлений, которые приходят из украинских СМИ, вы поймите, они должны спекулировать на любой проблеме, если она хоть каким-то образом касается России. Поскольку ничего путного по состоянию заболевших украинцев сказать никто не может, то гораздо проще перевести разговор в плоскость России, при том, что никаких доказательств нет, все это на уровне власти скрывают и вот нам стала известна обжигающая правда. Соответственно у нас находится немало странных людей, которые не понимают принципов психологической информационной войны", - заявил политолог Армен Гаспарян.

Подробности смотрите в репортаже Матвея Шестакова:

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