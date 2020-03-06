Путин пошутил в ответ на фразу о его "большом доме"

Это произошло во время встречи с представителями общественности в городе Иваново

Президент России Владимир Путин в пятницу во время встречи с представителями общественности в Иваново пошутил, услышав фразу о том, что он живет в "большом доме" в Москве.

Многодетная мать рассказала главе государства, что ей пришлось пропустить утренник дочери. Девочка не обиделась и "разрешила" матери вместо детского мероприятия пойти на встречу с президентом.

"Мама, можешь не присутствовать, ты идешь к Владимиру Владимировичу, он живет в Москве, в большом доме", - сказала ей дочь.

Путин в ответ на это пошутил, что в Ленинграде "большим домом" называли здание управления КГБ. "Она в теме", - ответила Путину женщина (цитата по РИА Новости).

Владимир Путин в пятницу находится с рабочим визитом в Иванове. В частности, президент посетил детскую поликлинику и раскрыл свое отношение в двоевластию.

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