"Упавший замертво" от коронавируса в метро раскаялся в содеянном

Ценой глупой шутки может стать лишение свободы на 7 лет

Пранкер Кароматулло Джаборов, который сымитировал припадок от коронавируса в московском метро, раскаялся в своем поступке.

"Я приношу извинения пассажирам и раскаиваюсь. Это был глупый поступок", - заявил Джаборов.

На данный момент в Черемушкинском районном суде рассматривается вопрос о продлении обвиняемому срока содержания под стражей. Ранее суд арестовал его до 8 марта.

Джаборову после ужесточения обвинения инкриминируют "Хулиганство", ему грозит до семи лет лишения свободы.

В начале февраля в интернете появилось видео, на котором Джаборов внезапно падает на пол вагона метро и имитирует приступ, а его сообщники кричат, что у их товарища опасная коронавирусная инфекция.

Видео с "упавшим замертво" от коронавируса пассажиром оказалось шуткой

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