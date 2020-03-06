В Москве выздровел первый заболевший коронавирусом

Пробы об отсутствии инфекции подтвердились

В Москва выздоровел первый заболевший коронавирусной инфекцией. В скором времени его выпишут из больницы.

"У нас есть хорошая информация. Первый наш заболевший выздоровел, у него уже несколько раз подтвердились пробы об отсутствии у него инфекции, в ближайшие дни мы его выпишем ",- сообщила заместитель мэра Москвы Анастасия Ракова.

Речь идет об игроке любительского футбольного клуба "Мегамужики" Давиде Берове. Он заразился во время отдыха в Милане (Италия).

По состоянию на 6 марта, в мире 100 394 зараженных коронавирусом. Умерли 3 403 человека, выздоровели – 55 630.

Ранее стало известно, что за последние сутки в России зарегистрировано шесть случаев коронавирусной инфекции у граждан России - 1 случай в Нижнем Новгороде, 5 случаев в Москве. Заболевание у четырех столичных пациентов протекает в легкой форме, уточняет издание argumenti.ru. Один из пациентов находится в состоянии средней тяжести.

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