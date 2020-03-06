"Моему поступку нет оправданий": Клинтона до сих пор гложет связь с Левински

Его жена проделала огромный путь, чтобы спасти брак

73-летний экс-президент Билл Клинтон впервые за долгое время прокомментировал связь со стажеркой Белого дома Моникой Левински, которая произошла более 20 лет назад.

Политик признался, что в тот период ему нужно было "отвлечься от чрезвычайно сложной работы", однако назвал эту связь "непростительной ошибкой". Клинтон рассказал, что сам признался своей жене Хиллари Клинтон в измене.

"Я сказал, что ужасно себя чувствую из-за этого. Мы тогда в последние годы через многое прошли. Я сказал, что моему поступку нет оправданий, это непростительно", - рассказал экс-президент в документальном фильме на стриминговом сервисе Hulu.

Хиллари Клинтон проделала огромный путь, чтобы найти в себе силы простить мужа. Она длительное время посещала психотерапевтов ради спасения брака, защищала своего мужа от импичмента, вела переговоры с сотрудниками Белого дома.

"Я хотела, чтобы наш брак продолжался, потому что любила Билла и дорожила годами, которые мы провели вместе. Я надеялась, что мы с Биллом сможем состариться вместе. Мы оба решили восстановить брак с помощью нашей веры, любви и общего прошлого", - написала она в своих мемуарах.

Отношения между 22-летней Левински и 48-летним Клинтоном начались в 1995 году, спустя три года об этом узнал весь мир. Президент все настойчиво отрицал, а Моника - наоборот. В подтверждение своих слов она предоставила общественности платье со следами биологического материала Клинтона.

Из-за этого скандала Клинтон едва не лишился президентского кресла - был объявлен импичмент, но сенат оправдал президента. Моника всю жизнь пытается восстановить утраченную репутацию, семью она так и не создала.

Видео: Документальное кино Леонида Млечина. "Хиллари и Моника. Перекрёсток судеб"

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