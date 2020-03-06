Путин обсудил с Асадом итоги российско-турецких переговоров

Лидеры России и Сирии созвонились по телефону

Президент России Владимир Путин в пятницу провел телефонный разговор с сирийским лидером Башаром Асадом. Они обсудили договоренности, достигнутые в ходе состоявшихся накануне российско-турецких переговоров, передает пресс-служба Кремля.

Путин заверил Асада, что реализация принятых мер позволит стабилизировать обстановку в Идлибской зоне. Асад в ответ высоко оценил итоги переговоров лидеров России и Турции и выразил признательность президенту России за поддержку в борьбе с террористическими группировками и за усилия, направленные на обеспечение суверенитета и территориальной целостности Сирии.

Соглашение о прекращении огня вступило в действие в полночь пятницы и на данный момент соблюдается всеми сторонами. Сложнейшие переговоры о прекращении огня продолжались более шести вместо запланированных четырёх часов в Москве.

Подписанный Россией и Турцией документ включает три пункта: прекращение всех боевых действий по линии соприкосновения, создание коридора безопасности шириной шесть километров к северу и югу от трассы М4 и совместное патрулироваие этой трассы с 15 марта.

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