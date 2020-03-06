ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Грязная шуточка Зеленского попала на видео

21:49
  • пятница
  • 06 марта 2020

Можно вытащить президента из "95-го квартала", но "95-й Квартал" из президента - нет

Президент Украины Владимир Зеленский во время осмотра новых вагонов "Укрзализныци" для международных сообщений позволил себе шуточку об "украинских задах".

Глава государства прошелся по салону поезда, зашел в одно из купе и выслушал доклады своих сопровождающих о комфорте в украинских поездах.

"Это под европейские габариты. Тут с хорошим добротным задом не выкрутишься", - заявил президент Крюковского вагоностроительного завода Владимир Приходько, комментируя расширение вагонов.

Зеленского заинтересовала последняя фраза и он продолжил: "А что? У нас в Украине зады нормальные!". Присутствующие рассмеялись. 

С чувством юмора у украинского президента все в порядке. С 11 класса Зеленский играл в КВН, в 2004 году его команда переросла в студию "Квартал 95", которая выпускает юмористические шоу, фильмы и сериалы.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Новости по теме
Владимир Зеленский
Владимир Зеленский
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2020 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.