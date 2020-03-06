Грязная шуточка Зеленского попала на видео

Можно вытащить президента из "95-го квартала", но "95-й Квартал" из президента - нет

Президент Украины Владимир Зеленский во время осмотра новых вагонов "Укрзализныци" для международных сообщений позволил себе шуточку об "украинских задах".

Глава государства прошелся по салону поезда, зашел в одно из купе и выслушал доклады своих сопровождающих о комфорте в украинских поездах.

"Это под европейские габариты. Тут с хорошим добротным задом не выкрутишься", - заявил президент Крюковского вагоностроительного завода Владимир Приходько, комментируя расширение вагонов.

Зеленского заинтересовала последняя фраза и он продолжил: "А что? У нас в Украине зады нормальные!". Присутствующие рассмеялись.

С чувством юмора у украинского президента все в порядке. С 11 класса Зеленский играл в КВН, в 2004 году его команда переросла в студию "Квартал 95", которая выпускает юмористические шоу, фильмы и сериалы.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"