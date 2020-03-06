Россия закроет границу с Ираном из-за коронавируса

Ограничение вступит в силу 7 марта

Россия временно закрывает границу с Ираном с 7 марта из-за коронавируса. Решение приняло правительство России. Документ опубликован на сайте кабмина.

Ограничение распространится на иностранных граждан и лиц без гражданства, прибывающих из Ирана, но не затронет граждан государств-членов Евразийского экономического союза, экипажи воздушных судов, членов официальных делегаций и лиц, имеющих вид на жительство в России.

Кабмин также поручил МВД и МИД приостановить прием документов на оформление и выдачу приглашений и виз иностранным гражданам, прибывающим из Ирана.

Кроме того, МИД поручено уведомить Иран о предусмотренных мерах, подчеркнув, что они обоснованы особыми обстоятельствами и носят исключительно временный характер.

Основными очагами распространения коронавируса за пределами Китая остаются Республика Корея (более 6,2 тысячи случаев), Иран (3,5 тысячи) и Италия (почти 3,3 тысячи).

5 марта мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ о введении режима повышенной̆ готовности для амбулаторного и стационарного звеньев здравоохранения, городского хозяйства, транспорта в связи с угрозой распространения в Москве новой коронавирусной инфекции.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"