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Россия закроет границу с Ираном из-за коронавируса

22:20
  • пятница
  • 06 марта 2020

Ограничение вступит в силу 7 марта

Россия временно закрывает границу с Ираном с 7 марта из-за коронавируса. Решение приняло правительство России. Документ опубликован на сайте кабмина.

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Ограничение распространится на иностранных граждан и лиц без гражданства, прибывающих из Ирана, но не затронет граждан государств-членов Евразийского экономического союза, экипажи воздушных судов, членов официальных делегаций и лиц, имеющих вид на жительство в России.

Кабмин также поручил МВД и МИД приостановить прием документов на оформление и выдачу приглашений и виз иностранным гражданам, прибывающим из Ирана.

Кроме того, МИД поручено уведомить Иран о предусмотренных мерах, подчеркнув, что они обоснованы особыми обстоятельствами и носят исключительно временный характер.

Основными очагами распространения коронавируса за пределами Китая остаются Республика Корея (более 6,2 тысячи случаев), Иран (3,5 тысячи) и Италия (почти 3,3 тысячи).

5 марта мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ о введении режима повышенной̆ готовности для амбулаторного и стационарного звеньев здравоохранения, городского хозяйства, транспорта в связи с угрозой распространения в Москве новой коронавирусной инфекции.

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