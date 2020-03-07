Нурмагомедов и Фергюсон повздорили на битве взглядов

Бойцы обменялись резкими высказываниями

В Лас-Вегасе прошла презентация боя за чемпионский пояс ММА. 18 апреля на ринге в США встретятся россиянин Хабиб Нурмагомедов и Тони Фергюсон. На совместной пресс-конференции бойцы обменялись резкими высказываниями.

Нурмагомедов обвинил Фергюсона в трусости и заметил, что тот никогда не дрался на улице. Дагестанец назвал своего соперника хорошим бойцом, но тупым и недалёким человеком, пишет "Комсомольская правда".

Во время дуэли взглядов Фергюсон зачем-то положил на пол свой чемпионский пояс. Российский боец после гневных реплик пнул его ногой. Было видно, что Фергюсон раздражён и готов ответить, но взял в себя в руки и лишь послал сопернику воздушный поцелуй.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"