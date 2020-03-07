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Зеленский расписался в политической импотенции

10:57
  • суббота
  • 07 марта 2020

Президент не хочет договариваться с Россией

Владимир Зеленский расписался в собственной беспомощности. Президент Украины заявил, что он может отказаться от переговоров с Россией по Донбассу. Если ситуация на юго-востоке страны не изменится, а соглашение с Россией об урегулировании конфликта не будет достигнуто в течение года, Киев откажется от переговоров с Москвой, заявил Зеленский.
Зеленский демонстративно отверг протянутую руку раскритиковавшего его депутата

У лидера Незалежной, как он сам сказал, есть два-три плана на случай выхода из переговоров. Что это за планы, он не пояснил.

Между тем на днях украинский дипломат заявил, что в Париже зреет недовольство Зеленским. До этого украинские политики не раз пугали Европу тем, что перестанут выполнять минские соглашения. Между тем сам президент во время встречи в нормандском формате признал, что эти соглашения остаются неизменным базисом.

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