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Что будет с курсом доллара после отказа России сократить добычу нефти

10:43
  • суббота
  • 07 марта 2020

Эксперты делают неутешительные прогнозы

Россия может начать терять от 100 до 150 миллионов долларов в день из-за распада сделки ОПЕК+. Этого не исключает совладелец ЛУКОЙЛа Леонид Федун. В интервью изданию The Bell бизнесмен пояснил, что такие потери складываются из ожидаемого падения цен на нефть с уровня 60 до 40 долларов за баррель.

От цены на нефть сильно зависит и курс доллара в России. Накануне, 6 марта он вырос на 95 копеек до 67,51 рубля, нефть при этом подешевела на 9% до 45 долларов за баррель. Эксперты не исключают, что в начале апреля доллар может перешагнуть психологическую отметку в 70 рублей.

Ранее стало известно, что страны ОПЕК и государства, не входящие в картель (Россия, Казахстан и Азербайджан) не смогли договориться об условиях сделки по сокращению добычи. Таким образом, она перестанет действовать с 1 апреля 2020 года.

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