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Небензя сообщил о столкновениях в Идлибе

12:29
  • суббота
  • 07 марта 2020

Речь идёт о единичных случаях

Государства-члены Совета безопасности ООН поддержали российско-турецкое соглашение о прекращении огня в сирийском Идлибе. Об этом по итогам консультаций сообщил постоянный представитель России при организации Василий Небензя. Заседание прошло в закрытом режиме. Но совместного заявления для прессы принято не было, против выступила одна из делегаций. По сообщениям агентств, американская.
Итоги переговоров Путина и Эрдогана в Москве по ситуации в Идлибе

Ситуация же в Сирии, по словам российского дипломата, сейчас спокойная, в рамках договорённостей. "В целом прекращение огня сохраняется. Да, есть единичные столкновения, но мы надеемся быстро их погасить", - сказал Небензя.

Напомним, что договорённости по Сирии были достигнуты на встрече президентов России и Турции. Переговоры Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана прошли 5 марта в Москве. Подписанный документ включает три пункта: прекращение всех боевых действий по линии соприкосновения, создание коридора безопасности вдоль трассы М4 и совместное патрулирование этой трассы с 15 марта, сообщает "ТВ Центр".

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