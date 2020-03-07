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В Алеппо обнаружены подземные тоннели террористов

11:50
  • суббота
  • 07 марта 2020

Там находился штаб боевиков

С момента вступления в силу соответствующих договорённостей Турция не зафиксировала нарушений режима прекращения огня в Идлибе. Об этом  сообщили в Минобороны Сирии. Между тем, в соседней провинции Алеппо сирийская армия обнаружила сеть подземных тоннелей террористов. Там находились штаб и склады боеприпасов, в том числе, иностранного производства.
Мирные жители возвращаются в пригороды Алеппо

Общая протяженность тоннелей - более четырёх километров. Десятки боковых ходов и галерей. Заблудиться здесь можно без труда. А чтобы потом найти выход на поверхность, говорят солдаты, уйдёт целый день.

В центре посёлка сейчас слышен шум тяжёлой техники. Но не военной, а гражданской. Сегодня, когда фронт отодвинут под самый Идлиб, власти приступили к разбору завалов. Начали с территории школы, где все классы были переоборудованы боевиками под больничные палаты для лечения своих раненых.

Подробности – в репортаже Тимура Абдуллаева (смотрите видео).

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