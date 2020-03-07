Ситуация на границе Турции и Греции вышла из-под контроля

Мигранты становятся неуправляемыми

Ситуация на границе Турции с Грецией продолжает обостряться. Каждый день сотни беженцев пытаются прорваться на территорию Евросоюза. После того, как Турция объявила об открытии своих границ, греческие военные пресекли более 35 тысяч попыток нелегального нарушения.

Турецкий городок Эдирне всего за неделю превратился в стихийный лагерь для беженцев. С тех пор как президент Эрдоган объявил о том, что открывает границу с ЕС, сюда каждый день приезжают сотни мигрантов. Греческие власти заявили, что будут всячески пресекать попытки нелегалов попасть на территорию страны.

Камни, бутылки - мигранты забрасывают пограничников всем, что попадётся под руку. Греческие военные отвечают слезоточивым газом. После очередной неудачной попытки прорвать оцепление, к вечеру мигранты вынуждены возвращаться в город. Возле здания вокзала вырос целый палаточный городок. Некоторые ночуют прямо под открытым небом. Неравнодушные жители привозят еду и одежду.

Что делать с ситуацией на греческо-турецкой границе всю неделю обсуждали и министры иностранных дел стран ЕС. По их мнению, Анкара искусственно спровоцировала миграционный кризис. Четыре года назад Турция пообещала блокировать потоки беженцев в Европу. Взамен Евросоюз начал выделять средства на их содержание, сообщает "ТВ Центр".

Однако после обострения ситуации в Идлибе турецкий лидер заявил, что больше не может сдерживать мигрантов. В ответ Греция заняла жёсткую позицию. Но, по словам Эрдогана, открытие границ - вопрос решённый. Турецкие власти намерены разместить в приграничных районах около тысячи бойцов спецназа, чтобы не допустить насильственного возвращения беженцев.

Анна Пешехонова, "ТВ Центр".

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"