Московские больницы переведены в режим повышенной готовности

Принимаются меры для борьбы с коронавирусом

Россия вводит новые меры безопасности в борьбе с распространением коронавируса. С 7 марта временно ограничен въезд для граждан из Ирана, а те, кто возвращаются из стран со сложной эпидемиологической обстановкой, должны пройти двухнедельный карантин.

В режиме повышенной готовности находятся московские больницы, поликлиники и городские службы. 6 марта в два столичных медучреждения были доставлены пять инфицированных коронавирусом. Все – граждане России, они недавно вернулись с Аппенинского полуострова. У четверых болезнь протекает в лёгкой форме, у одного – состояние средней степени тяжести. Специалисты сумели оперативно установить круг общения заболевших. Знакомые и родственники находятся под наблюдением медиков, сообщают столичные власти.

Ещё один случай заражения выявлен в Нижнем Новгороде. 26-летняя девушка прилетела из Милана в конце февраля и обратилась к врачам с признаками ОРВИ. Роспотребнадзор в ежедневном режиме обновляет список стран, где отмечены вспышки заболевания. В перечне уже 11 государств. Наиболее сложная ситуация в Китае, Иране, Южной Корее, Италии, Франции, Германии и Испании.

До особого распоряжения приостановлено авиасообщение между Сахалином и Хоккайдо. Россиянам, находящимся сейчас на японском острове, рекомендуют обратиться в консульство, сообщает "ТВ Центр".

Коронавирус повлиял и на развитие космической программы. После того как во французской Гвиане вблизи космодрома Куру был выявлен случай инфицирования, почти весь персонал покинул расположение стартовой площадки. А в Азии, откуда и пришёл вирус, панические настроения идут на спад . В моде восточные ритуалы приветствия. Здесь тон задала глава Тайваня Цан Инвэнь на встрече с американскими партнёрами. По-новому здоровается с персоналом и арабский врач. Эта идея уже нашла сторонников среди жителей.

Егор Киселёв, "ТВ Центр".

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