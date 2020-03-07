ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Московские больницы переведены в режим повышенной готовности

12:51
  • суббота
  • 07 марта 2020

Принимаются меры для борьбы с коронавирусом

Россия вводит новые меры безопасности в борьбе с распространением коронавируса. С 7 марта временно ограничен въезд для граждан из Ирана, а те, кто возвращаются из стран со сложной эпидемиологической обстановкой, должны пройти двухнедельный карантин.
Коронавирус стал инструментом информационной войны против России

В режиме повышенной готовности находятся московские больницы, поликлиники и городские службы. 6 марта в два столичных медучреждения были доставлены пять инфицированных коронавирусом. Все – граждане России, они недавно вернулись с Аппенинского полуострова. У четверых болезнь протекает в лёгкой форме, у одного – состояние средней степени тяжести. Специалисты сумели оперативно установить круг общения заболевших. Знакомые и родственники находятся под наблюдением медиков, сообщают столичные власти.

Ещё один случай заражения выявлен в Нижнем Новгороде. 26-летняя девушка прилетела из Милана в конце февраля и обратилась к врачам с признаками ОРВИ. Роспотребнадзор в ежедневном режиме обновляет список стран, где отмечены вспышки заболевания. В перечне уже 11 государств. Наиболее сложная ситуация в Китае, Иране, Южной Корее, Италии, Франции, Германии и Испании.

До особого распоряжения приостановлено авиасообщение между Сахалином и Хоккайдо. Россиянам, находящимся сейчас на японском острове, рекомендуют обратиться в консульство, сообщает "ТВ Центр".

Коронавирус повлиял и на развитие космической программы. После того как во французской Гвиане вблизи космодрома Куру был  выявлен случай инфицирования, почти весь персонал покинул расположение стартовой площадки. А в Азии, откуда и пришёл вирус, панические настроения  идут на спад . В моде восточные ритуалы приветствия. Здесь тон задала глава Тайваня Цан Инвэнь на встрече с американскими партнёрами. По-новому здоровается с персоналом и арабский врач. Эта идея уже нашла сторонников среди жителей.

Егор Киселёв, "ТВ Центр".

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Новости по теме
Машины скорой помощи
Машины скорой помощи
Противовирусные мероприятия
Противовирусные мероприятия
Противовирусные мероприятия
Противовирусные мероприятия
Противовирусные мероприятия
Противовирусные мероприятия
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2020 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.