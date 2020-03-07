Военные выстроились в гигантскую восьмёрку в честь Международного женского дня

Девушек необычно поздравили с праздником

В преддверии самого теплого весеннего праздника мужчины порадовали многих дам необычными поздравлениями. В Кантемировской дивизии 200 бойцов прошагали по плацу, образовав гигантскую живую восьмёрку. Торжественный тон им задавали барабанщики военного оркестра. В центре фигуры танцевальные пары исполнили вальс.

А в центре Москвы звучит музыка. На старом Арбате военные Преображенского полка устроили концерт в честь прекрасной половины человечества, сообщает "ТВ Центр".

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