Ещё один круизный лайнер встал на карантин у берегов США

На его борту есть россияне

У берегов США встал на карантин круизный лайнер Grand Princess. На его борту выявлен 21 пассажир с коронавирусом. Это подтвердил вице-президент Майк Пенс, сообщает ТАСС.

Судно стоит около Сан-Франциско на карантине. Власти пока не приняли решение – как поступить с туристами и персоналом. Если ситуация будет развиваться по схеме с лайнером Diamond Princess, который почти месяц простоял у берегов Японии, то число заболевших может увеличиться в несколько раз.

Между тем стало известно, что на борту Grand Princess находятся четверо россиян. Посольство России в Вашингтоне сообщило, что поддерживает постоянный контакт с представителями госорганов для контроля ситуации.

Всего на корабле находятся 3533 человека: 2422 пассажира и 1111 членов экипажа. Граждане какой страны заражены коронавирусом, не сообщается.

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