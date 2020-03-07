Массовая авария со школьным автобусом под Владимиром (видео)

В ДТП пострадали шесть машин

В Сети появились кадры с места массового ДТП во Владимирской области. В аварии пострадал школьный автобус. Всего столкнулись шесть транспортных средств: грузовик, четыре легковых автомобиля и микроавтобус.

Авария произошла рано утром. Не исключено, что виновник ДТП - водитель грузового автомобиля – заснул за рулём. Он не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения и столкнулся по касательной со школьным автобусом и четырьмя легковушками.

В ДТП никто не погиб. Травмы получили ехавший в школьном автобусе преподаватель и водитель одного из легковых автомобилей.

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