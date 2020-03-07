Керчь и Анапу связал новый транспортный маршрут

Он будет востребован у туристов

В Крыму запускают новый железнодорожный маршрут. Теперь между Керчью и Анапой ежедневно будут курсировать рельсовые автобусы. Такой вид транспорта используют на полуострове впервые. Каждый поезд может перевозить почти 600 человек, а весь путь займет не больше двух часов.

Именно в кабине такого состава проехал Владимир Путин, открывая движение поездов по Крымскому мосту. А теперь будут ездить крымчане и жители Кубани, сообщает "ТВ Центр".

144 километра за два часа. Этот маршрут стоит проехать уже хотя бы ради живописной панорамы керченского пролива. Поезда дальнего следования идут по Крымскому мосту глубокой ночью. А рельсовые автобусы позволяют увидеть сразу два моря - Чёрное и Азовское - при солнечном свете. Проводить первый пригородный состав пришли десятки жителей Керчи. Для многих это исторический момент.

Билеты можно приобрести на сайте компании перевозчика, в кассах или прямо в поезде у кассира. Железнодорожники уверены - маршрут будет востребован не только у местных жителей, но и у туристов. В Керчь и Анапу теперь будут ездить погулять на выходных.

Развитие экономики двух регионов, снижение нагрузки на дорожную сеть и новые туристические маршруты: запуск железнодорожного сообщения между Керчью и Анапой по сути создаёт единое пространство черноморских курортов.

Никита Васильев, "ТВ Центр".

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