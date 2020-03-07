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У коронавируса изменились симптомы

16:58
  • суббота
  • 07 марта 2020

Болезнь может почти не проявляться

Коронавирус меняет симптомы. Китайские учёные выяснили, что со временем заболевание изменяется. У тех, кто заболел недавно, симптомы проявляются не так явно. Видимо, из-за этого существуют сложности с быстрой диагностикой заболевания.
В России выявлены новые больные с коронавирусом

У большинства пациентов, кто подхватил вирус в самом начале его распространения, наблюдались высокая температура, слабость, боль в мышцах, а также отделение мокроты и пониженный уровень лимфоцитов. У  заболевших в конце февраля – начале марта эти симптомы отсутствовали или были выражены слабее.

Это говорит о том, что вирус способен мутировать. Он также может не проявлять себя в организме довольно длительное время.

По состоянию на 7 марта заболевшие коронавирусом выявлены почти в 90 странах мира, их более 100 тысяч. В России зарегистрировано 14 случаев заражения.

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