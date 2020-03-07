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Крым отказался от украинской воды

15:49
  • суббота
  • 07 марта 2020

Республика сама справится с дефицитом

Руководство Крыма заявило, что ему не нужна вода с Украины. "Если они называют Крым украинским, а это не соответствует действительности, то нам вода в таком случае ни в каком виде не нужна", - сказал спикер республиканского парламента Владимир Константинов.
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Так он прокомментировал заявление постоянного представительства президента Украины в Крыму, из которого следует, что возобновление поставок воды в Крым невозможно до момента его деоккупации.

В Крыму не раз заявляли, что там есть своя программа по обеспечению водой. После прекращения её подачи с территории Украины по Северо-Крымскому каналу в 2014 году власти республики организовали переброску воды из части крымских рек и пробурили дополнительные артезианские скважины. Ранее Украина обеспечивала до 85% потребностей Крыма в пресной воде.

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