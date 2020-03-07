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Олимпийская чемпионка Елена Ильиных родила первенца от танцора Сергея Полунина

16:34
  • суббота
  • 07 марта 2020

Пара долго скрывала это событие

У фигуристки Елены Ильиных и артиста балета Сергея Полунина родилась наследница. Девочку назвали Ксюшей. Влюблённые долго держали это событие в тайне. Родителями они стали 16 января.
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"16.01.20 – это дата, которая для меня стала самой важной в жизни! С тех пор в наших с Сергеем руках весь Мир. Мы благодарны вселенной за настоящее чудо, которое с нами случилось!" – написала Ильиных на своей странице в Instagram.

Про личную жизнь 30-летнего холостяка Сергея Полунина известно совсем немного. Несколько лет назад встречался с балериной Натальей Осиповой. 20-летняя Елена Ильиных тоже пока не связана узами брака, но известно, что в 2015 году непродолжительный роман связывал Елену с баскетболистом второй команды ЦСКА Вячеславом Федорченко.

С Еленой артист познакомился в Instagram: он случайно зацепился взглядом за её сообщение, в котором фигуристка писала, что осталась довольна творчеством Сергея.

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