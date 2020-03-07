Первый заболевший коронавирусом выписан из больницы в Москве

Он чувствует себя хорошо

Из инфекционной клинической больницы №1 в Москве выписан первый пациент, заразившийся коронавирусом. Как сообщила главный внештатный специалист по инфекционным болезням столичного департамента здравоохранения Светлана Сметанина, пациент здоров, никаких симптомов вирусного заболевания у него не наблюдается.

Сам выписанный пациент поблагодарил врачей больницы за внимательное отношение. Я чувствую себя отлично. Рад, что меня выписывают, рад, что выхожу. Я не волновался, у меня симптомы были обычные: просто простуда, кашель, - сказал Давид Беров. После выписки он отправился домой. "Приеду домой и буду сидеть дома, читать", - поделился своими планами пациент.

Напомним, что с 5 марта в Москве в режиме повышенной готовности находятся поликлиники, больницы, предприятия и организации ЖКХ, транспортный комплекс и другие службы города. Эта мера позволит избежать широкого распространения коронавирусной инфекции и других заболеваний. Всего в России по состоянию на 7 марта зарегистрировано 10 случаев заражения коронавирусом.

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