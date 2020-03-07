В Москве побит температурный рекорд

Весна пришла раньше срока

В Москве побит очередной температурный рекорд. 7 марта столбики термометров поднялись до плюс 11 градусов. В этот день в 2002 году воздух прогревался до плюс 9-ти.

По оценке синоптиков, начало календарной весны в Москве на восемь градусов теплее нормы. В этом году снежный покров в столице исчез раньше срока: обычно это происходит в конце марта – начале апреля.

В московских парках уже появились первые подснежники и другие весенние цветы, а в зоопарке раньше времени проснулись медведи.

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