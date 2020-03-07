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В Москве побит температурный рекорд

14:57
  • суббота
  • 07 марта 2020

Весна пришла раньше срока

В Москве побит очередной температурный рекорд. 7 марта столбики термометров поднялись до плюс 11 градусов. В этот день в 2002 году воздух прогревался до плюс 9-ти.
В Московском зоопарке раньше срока проснулись медведи

По оценке синоптиков, начало календарной весны в Москве на восемь градусов теплее нормы. В этом году снежный покров в столице исчез раньше срока: обычно это происходит в конце марта – начале апреля.

В московских парках уже появились первые подснежники и другие весенние цветы, а в зоопарке раньше времени проснулись медведи.

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