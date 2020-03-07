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В России выявлены новые больные с коронавирусом

15:11
  • суббота
  • 07 марта 2020

Медики проверяют их круг общения

В России выявлены четыре новых случая заболевания коронавирусом. Один заболевший находится в Санкт-Петербурге, трое – в Липецке. Все они посещали Италию, в которой сейчас сложилась неблагоприятная обстановка.
Первый заболевший коронавирусом выписан из больницы в Москве

Известно, что у двоих заболевших в Липецке болезнь протекает без выраженных симптомов. Уже определён круг лиц, с которыми контактировали заболевшие. Всех их поместят под медицинское наблюдение, сообщает РИА Новости.

Напомним, что 7 марта из инфекционной клинической больницы №1 в Москве выписан первый пациент, заразившийся коронавирусом. Всего в России до выявления случаев заражения в Липецке и Петербурге, было 10 пациентов с коронавирусом.

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