В Китае рухнула гостиница с больными коронавирусом (видео)

Под завалами - несколько десятков человек

В китайском городе Цюаньчжоу обрушилась 6-этажная гостиница, в ней на карантине находились около 100 человек. На кадрах, которые сняли очевидцы в первые минуты после трагедии, видно, что здание разрушено полностью.

У находившихся в отеле постояльцев подозревали коронавирус. В гостинице могли быть и иностранцы, сообщают местные СМИ. Несколько человек удалось извлечь из-под завалов, но под обломками здания могут находиться от 50 до 70 постояльцев.

Причина обрушения пока неизвестна. На месте проходит поисково-спасательная операция. Разбирать завалы помогают случайные прохожие.

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