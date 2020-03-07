Россия поставила на место вояк из НАТО

В МИДе прокомментировали предстоящие учения

На Смоленской площади прокомментировали учения НАТО Defender Europe-2020, которые пройдут в апреле-мае. Официальный представитель МИДа Мария Захарова подчеркнула, что Россия обязательно учтёт агрессивные намерения США и НАТО в своих оборонных планах.

"Ни в НАТО, ни в Вашингтоне не скрывают, что потенциальным противником в рамках данных учений является Россия", - заявила Захарова. В качестве подтверждения она привела заявление министра обороны США Марка Эспера, которое он сделал 5 марта. Целью учений является желание послать некий сигнал России, чтобы заставить изменить её плохое поведение, сказал глава Пентагона.

Захарова обратила внимание на тот факт, что проведение учений совпадет по времени с празднованием 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. По словам дипломата, сегодня в Вашингтоне используют тезисы, похожие на те, что использовала Германия для развязывания войны с СССР.

Учения Defender Europe-2020 позиционируются организаторами как крупнейшие за всю историю военные манёвры у границ России. Они пройдут на территории 10 европейских стран, в них примут участие 20 тысяч военных США и 17 тысяч военнослужащих из других стран НАТО. Учения позволят отработать новые стратегии ведения боевых действий, утверждают в Альянсе.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"