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Без каких знаний невозможно получить российский паспорт

18:45
  • суббота
  • 07 марта 2020

Президент поручил разработать новую миграционную политику

При получении российского паспорта нужно будет знать русский язык и не иметь в багаже социальных конфликтов на территории России. Президент Владимир Путин утвердил перечень поручений по вопросам реализации Концепции государственной миграционной политики до 2025 года.

Одним из условий получения документа стала беспроблемная интеграция в общество. Глава государства считает необходимым реформировать миграционный режим и институт гражданства на основе предложений рабочей группы.

Получить паспорт можно будет по трём сценариям: на общих основаниях, по упрощённой схеме и по особой. Она применима для отдельных категорий. При этом за инвестирование средств в экономику, как это принято во многих странах, стать гражданином России не получится.

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