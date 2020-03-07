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Что споёт на "Евровидении" группа Little Big

18:59
  • суббота
  • 07 марта 2020

Конкурс могут отменить из-за коронавируса

В Сети нашли фрагмент песни, с который поедет на "Евровидение-2020" российская группа Little Big. Судя по всему, она называться UNO. На звуковой дорожке слышны голоса исполнителей - Софьи Таюрской и Ильи Прусикина.
На "Евровидение" от России поедет Little Big

Пользователи, в основном, положительно оценили композицию. "Народ, даже этот маленький кусочек въедается в мозг, не переживайте абсолютно", - пишет один из них.

О том, что нашу страну на европейском песенном конкурсе будет представлять группа Little Big, стало известно на этой неделе. "Евровидение-20" пройдёт в Роттердаме с 12 по 16 мая, но в последние дни упорно ходят слухи, что конкурс может быть отменён из-за распространяющегося высокими темпами китайского коронавируса.

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